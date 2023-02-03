За допомогою комп'ютерної томографії дослідникам вдалося вивчити мозок скам'янілої риби, яка жила 319 мільйонів років тому.

Палеонтолог Метт Фрідман випадково виявив найдавніший мозок хребетного.

Як повідомляє Science Alert, вчений виявив дивовижно деталізовану скам'янілість мозку риби віком 319 мільйонів років під час тестування мікро-КТ для ширшого проекту.

Зазвичай сліди такого давнього життя залишаються лише в більш твердих частинах, таких як їхні кістки, оскільки м'які тканини швидко розпадаються.

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Але в цьому випадку щільний мінерал, можливо пірит, просочився і замінив м'яку тканину. Це дозволило вченим сканувати черепний нерв маленької риби Coccocephalus wildi, скам'янілість якої виявили ще у 1925 році.

Ця доісторична риба, ймовірно, полювала на комах, дрібних ракоподібних та головоногих молюсків.

Тепер же дослідники прагнуть відсканувати інші скам'янілості риб в музейних колекціях, щоб побачити, які ще ознаки м'яких тканин можуть ховатися всередині.

Цікаві знахідки останнього часу

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Норвегії знайшли найстаріший у світі рунічний камінь із загадковою написом, а недалеко від Єрусалиму археологи знайшли гробницю "повитухи Ісуса".

У Херсонській області прикордонники копали окопи, а виявили давньоримське поселення. Після перемоги там працюватиме археологічна експедиція.

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