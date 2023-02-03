Вчені виявили найдавніший мозок риби / скріншот

Палеонтолог Метт Фрідман випадково виявив найдавніший мозок хребетного. 

Як повідомляє Science Alert, вчений виявив дивовижно деталізовану скам'янілість мозку риби віком 319 мільйонів років під час тестування мікро-КТ для ширшого проекту.

Зазвичай сліди такого давнього життя залишаються лише в більш твердих частинах, таких як їхні кістки, оскільки м'які тканини швидко розпадаються.

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Але в цьому випадку щільний мінерал, можливо пірит, просочився і замінив м'яку тканину. Це дозволило вченим сканувати черепний нерв маленької риби Coccocephalus wildi, скам'янілість якої виявили ще у 1925 році.

Ця доісторична риба, ймовірно, полювала на комах, дрібних ракоподібних та головоногих молюсків.

Тепер же дослідники прагнуть відсканувати інші скам'янілості риб в музейних колекціях, щоб побачити, які ще ознаки м'яких тканин можуть ховатися всередині.

Вчені виявили скам'янілий мозок риби, яка жила 319 мільйонів років тому / фото Márcio L. Castro

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