Палеонтолог Метт Фрідман випадково виявив найдавніший мозок хребетного.
Як повідомляє Science Alert, вчений виявив дивовижно деталізовану скам'янілість мозку риби віком 319 мільйонів років під час тестування мікро-КТ для ширшого проекту.
Зазвичай сліди такого давнього життя залишаються лише в більш твердих частинах, таких як їхні кістки, оскільки м'які тканини швидко розпадаються.
Але в цьому випадку щільний мінерал, можливо пірит, просочився і замінив м'яку тканину. Це дозволило вченим сканувати черепний нерв маленької риби Coccocephalus wildi, скам'янілість якої виявили ще у 1925 році.
Ця доісторична риба, ймовірно, полювала на комах, дрібних ракоподібних та головоногих молюсків.
Тепер же дослідники прагнуть відсканувати інші скам'янілості риб в музейних колекціях, щоб побачити, які ще ознаки м'яких тканин можуть ховатися всередині.
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