CERN розташований на кордоні Франції та Швейцарії, і є одним із найбільших споживачів електроенергії у Франції.

Через енергетична кризу Європейська організація ядерних досліджень (CERN) розробляє плани вимкнення деяких своїх прискорювачів елементарних частинок у періоди пікового попиту на електроенергію.

Про це заявив голова комісії з управління енергією CERN Серж Клоде, пише The Wall Street Journal.

За його словами, CERN також розглядає можливість зупинки Великого адронного колайдера, найбільшого у світі прискорювача частинок, якщо це буде необхідно.

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"Нас справді хвилює стабільність мережі, тому ми робимо все можливе, щоб запобігти знеструмленню в нашому регіоні", - сказав Клоде.

Надзвичайні заходи розглядаються після того, як у п’ятницю російський "Газпром" заявив, що на невизначений термін припинив постачання природного газу через газопровід "Північний потік".

CERN розташований на кордоні Франції та Швейцарії, і є одним із найбільших споживачів електроенергії у Франції. Усього на території центру розташовані вісім прискорювачів частинок, одним з яких є Великий адронний колайдер. На піку роботи він споживає майже 200 мегават електроенергії, що на третину більше, ніж сусіднє місто Женева.

Зараз CERN обговорює зі своїм постачальником електроенергії - французькою державною компанією EDF - сценарій, за яким оператор за день попередить про необхідність зниження споживання електроенергії. Це дозволить не вимикати Великий адронний колайдер, а замість цього зупинити інші прискорювачі частинок і знизити споживання енергії на 25%.

"Мета CERN - підтримувати роботу Великого адронного колайдера й уникати його раптової зупинки, яка може вивести з ладу установку вартістю 4,4 мільярда доларів", - зазначив Клоде.

Представники CERN також складають план призупинення експериментів, який наприкінці місяця вони представлять представникам урядів, які фінансують центр.

"Якщо нам дадуть бюджет на науку, і ми добровільно припинимо науку, щоб заощадити енергію, ми повинні переконатися, що маємо підтримку відповідних країн", - сказав Клоде.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня "Газпром" призупинив поставки газу до Європи газопроводом "Північний потік-1".

Як попереджали в "Газпромі", припинення подачі газу триватиме з 31 серпня по 2 вересня через нібито техобслуговування.

2 вересня російський "Газпром" заявив про повну зупинку газопроводу "Північний потік". У компанії цей крок пояснили нібито несправностями в роботі системи.

Станом на 23 серпня газосховища Європейського Союзу були заповнені на 78%, майже досягаючи запланованого рівня 80%, що має бути гарантовано до 1 листопада, коли в Європі починається опалювальний сезон.

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