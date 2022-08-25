Країни ЄС намагаються заповнити газові сховища на тлі різкого зростання цін на енергію і побоювань, що Росія буде використовувати газопостачання для тиску на Європу.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну спроби європейських країн забезпечити життєво необхідні обсяги газу на зимовий період приносять результат.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Країни ЄС намагаються заповнити газові сховища на тлі різкого зростання цін на енергію і побоювань, що Росія буде використовувати газопостачання для тиску на Європу.

Станом на 23 серпня газосховища Європейського Союзу були заповнені на 78%, майже досягаючи запланованого рівня 80%, що має бути гарантовано до 1 листопада, коли в Європі починається опалювальний сезон.

Війна в Україні та ціна на газ:

Досі найбільше газу в Європу надходило саме по трубопроводах з Росії, і зважаючи на цю залежність Євросоюз не наважився оголошувати ембарго на постачання російського газу, хоча введені обмеження на імпорт російського вугілля і нафтопродуктів у відповідь на російську війну проти України.

Попри відсутність газових санкцій, обсяги газопостачання з Росії до Європи цього року скоротилися на приблизно 75%.

Після початку лютневого вторгнення Росії в Україну "Газпром" припинив продаж газу в Болгарію, Данію, Латвію, Нідерланди, Польщу, Фінляндію.

У червні Росія майже вдвічі зменшила обсяги поставки газу в країни Євросоюзу.

У середині червня Росія скорочувала пропускну здатність свого газопроводу "Північний потік-1" до 40%, посилаючись на проблеми з обладнанням.

Крім того, в середині червня протягом тижня не працював газопровід "Турецький потік", який нібито потребував ремонту.

Станом на 17 серпня 2022 року ціни на газ у Європі наблизилися до історичного максимуму і досягли позначки майже 2,5 тис.доларів за тисячу кубів через штучне скорочення поставок з боку російського "Газпрому".

Станом на 19 серпня ціни на газ в Європі були в 11 разів вище, ніж зазвичай в цю пору року.

24 серпня ціни на газ в Європі наблизилися до 3200 доларів на торгах.

Для захисту європейських споживачів Європейська комісія, крім вимоги заповнення газосховищ на зиму, також домагається економії - зменшення використання газу в країнах ЄС принаймні 15% і переходу на інші джерела, щоб знизити залежність від російських поставок.

Станом на 25 серпня Росія перестала бути основним постачальником газу в ЄС.

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