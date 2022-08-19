На тлі цієї новини ціни на газ в Європі підскочили вверх.

З 31 серпня до 2 вересня російський газовий монополіст "Газпром" повністю зупинить прокачування газу до Європи "Північним потоком-1".

Про це йдеться у Telegram компанії.

У "Газпромі" заявили, що призупиненння експорту газу нібито пов'язано з ремонтом єдиного агрегату. Після завершення ремонтних робіт процес відновиться на рівні 33 мільйонів кубометрів на добу.

"31.08.2022 єдиний робочий газоперекачувальний агрегат Trent 60 буде зупинено на три доби для проведення технічного обслуговування та планово-попереджувальних робіт. Комплекс регламентних робіт згідно з чинним контрактом на технічне обслуговування буде виконано спільно з фахівцями компанії Siemens", - заявив газовий монополіст.

До цієї заяви росіян ціни на газ у Європі трималися на рівні близько $2500. Зараз ціна підскочила до $2700.

Як повідомляв УНІАН, якщо російський "Газпром" повністю припинить транзит газу через українську ГТС, то взимку у домівках наших громадян буде не вище 16-17 градусів тепла.

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