Ця чорна діра ховається поруч із надмасивною чорною дірою нашої галактики.

Астрономи виявили рідкісну чорну діру і вона ховається прямо в центрі галактики Чумацький Шлях.

Зоряне скупчення IRS 13 довгий час було загадкою для астрономів. Розташоване всього в десятій частині світлового року від центру Чумацького Шляху, де знаходиться надмасивна чорна діра Стрілець A*. Близькість скупчення до потужного гравітаційного тяжіння величезної чорної діри означає, що в нього не повинно бути особливої структури, пише Livescience.

Але після дослідження вчені виявили, що гарячі, масивні зірки рухаються впорядковано. Їхнє пояснення полягає в тому, що зірки закріплені невловимою чорною дірою, яка взаємодіє зі Стрільцем A*.

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"Це захопливе зоряне скупчення продовжує дивувати наукову спільноту відтоді, як його було виявлено близько 20 років тому. Спочатку вважалося, що це незвично важка зірка. Однак із даними високої роздільної здатності ми тепер можемо підтвердити, що маємо справу із чорною дірою середньої маси в центрі", - прокоментував провідний автор Флоріан Пайскер, астроном із Кельнського університету в Німеччині.

Дослідження структури IRS 13 вказували на, здавалося б, незайнятий простір у центрі скупчення, але коли дослідники зазирнули в цей простір, вони виявили рентгенівські промені, які виходять із кільця іонізованого газу - явний доказ аккреційного диска чорної діри. Розрахунки орбіт показали, що маса в 30 тис. разів більша за масу Сонця, ймовірно, займає цю ділянку: проміжна чорна діра.

Що таке чорна діра

Чорні діри народжуються внаслідок колапсу гігантських зірок і ростуть, поглинаючи газ, пил, зірки та інші чорні діри. Наразі відомі чорні діри, як правило, діляться на дві основні категорії: чорні діри зоряної маси, що варіюються від кількох до кількох десятків мас Сонця, і надмасивні чорні діри, космічні монстри, які можуть бути від кількох мільйонів до 50 мільярдів разів масивнішими за Сонце.

Чорні діри середньої маси, які, теоретично, варіюються від 100 до 100 тис. мас Сонця, є найбільш невловимими чорними дірами у Всесвіті. Хоча вчені виявили докази існування кількох кандидатів, існування чорних дір середньої маси остаточно не доведено.

Це являє собою загадку для астрономів. Якщо чорні діри виростають від зоряних до надмасивних розмірів, поглинаючи в себе все в безмежному божевіллі, то відсутність підтверджених спостережень чорних дір у їхніх підліткових фазах вказує на ще більшу діру в нашому розумінні космічних монстрів.

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