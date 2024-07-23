Є надія, що місія допоможе визначити населені зони навколо зірок.

NASA має намір запустити штучну "зірку" над США до кінця десятиліття.

У рамках місії Ландольта, названої на честь астронома Арло Ландольта, у 2029 році буде запущено зірку на орбіту на відстані 35 785 км від Землі.

"Мета полягає в тому, щоб з'ясувати для інших планет, що обертаються навколо інших зірок, чи можуть вони теж мати океани, де, ймовірно, могло б виникнути й існувати життя", - пояснив у своїй заяві Джеймі Тайяр, доцент кафедри астрономії в Університеті Флориди.

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Штучна зірка CubeSat перебуватиме на синхронізованій орбіті над США протягом року. Ідея полягає в тому, що "зірка" відправить деяку кількість фотонів назад у телескопи на Землі. Тут астрономи спостерігатимуть штучну зірку поруч із космічним об'єктом, який їх цікавить, що дасть їм змогу оцінити її яскравість.

"Місія Ландольта дасть нам змогу заново відкалібрувати яскравість мільйонів зірок. Подібні вимірювання можуть бути досягнуті тільки за допомогою орбітальної штучної зірки космічного базування, фізичний потік фотонів якої точно відомий. Отже, Ландольт дасть змогу уточнити параметри темної енергії, поліпшити нашу здатність оцінювати населеність земних світів і просунути вперед фундаментальні обмеження зоряної еволюції", - пояснив", - пояснив Пітер Плавчан, доцент кафедри фізики та астрономії Університету Джорджа Мейсона.

Є надія, що місія допоможе визначити населені зони навколо зірок, а кінцева мета - знайти ще одну планету, на якій є життя.

Інші новини про космос

14 липня помер астронавт NASA, генерал-майор ВПС США Джо Енгл. Йому був 91 рік.

А 22 липня стало відомо, що марсохід Curiosity допоміг зробити приголомшливе відкриття після 12 років перебування на Червоній планеті. Це сталося завдяки тому, що він випадково врізався в камінь.

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