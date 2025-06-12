Космічний апарат Solar Orbiter зафіксував південний полюс Сонця і магнітні плями. Ця магнітна мозаїка давно передбачалася в комп'ютерних моделях, але ніколи не спостерігалася безпосередньо.

Секретний південний полюс Сонця вийшов на світло. Вперше людство отримало вражаючі види таємничого полярного регіону Сонця завдяки космічному апарату Solar Orbiter.

У сміливому маневрі апарат пролетів нижче планетарної площини Сонячної системи, щоб зафіксувати невловимий південний полюс Сонця. Космічний апарат опустився на 15 градусів нижче сонячного екватора, щоб провести свої перші спостереження під великим кутом, пише Interesting Engineering.

"Сьогодні ми представляємо перші в історії людства види полюса Сонця", - сказала директорка з науки Європейського космічного агентства (ЄКА) Керол Манделл.

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"Сонце - наша найближча зірка, що дарує життя і потенційний руйнівник сучасних космічних і наземних енергосистем, тому вкрай важливо, щоб ми зрозуміли, як воно працює, і навчилися передбачати його поведінку. Ці нові унікальні види з нашої місії Solar Orbiter є початком нової ери сонячної науки", - констатувала вона.

Але Solar Orbiter показав більше, ніж просто зображення. Він виявив хаотичну магнітну мозаїку, яка, на думку вчених, є ключем до 11-річної зміни полярності Сонця.

На відміну від Землі, магнітне поле Сонця змінюється приблизно кожні 11 років. Нині воно наближається до сонячного максимуму, піку активності, коли сонячні плями і сонячні спалахи найінтенсивніші, а зміна полярності нависає над нами.

Ранні вимірювання магнітного поля зондом виявили фрагментовану мозаїку як північної, так і південної полярності біля основи Сонця.

Ця хаотична магнітна мозаїка давно передбачалася в комп'ютерних моделях, але ніколи не спостерігалася безпосередньо.

Вчені кажуть, що відстеження цих різких змін полюсів є ключем до поліпшення прогнозів сонячного циклу.

"Усе в атмосфері Сонця і весь характер Сонця генерується його магнітним полем і тим, як воно змінюється з часом. Воно перетворюється з доволі тихої зірки на справді активну та динамічну зірку з вибухами в атмосфері. Хоча моделі передбачали, що поле має бути змішаним, побачити це насправді - це дещо інше", - сказала професорка Люсі Грін із Лабораторії космічних наук Маллардського університету в Лондонському університеті, яка працювала над місією з 2005 року.

Сонце, на відміну від Землі, обертається в дивному, нерівномірному ритмі, при цьому його середина обертається швидше, ніж полюси. Це диференціальне обертання закручує магнітне поле Сонця, немов скручену гумку, поки воно не клацне і не змінить полярність, міняючи напрямок на північ і південь кожні 11 років, здійснюючи космічне перезавантаження.

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Раніше стало відомо, що вчені готують експерименти із "затемнення" Сонця. Передбачається, що ці дії мають "врятувати Землю".

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