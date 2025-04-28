Передбачається, що ці дії мають "врятувати Землю".

Найближчими тижнями уряд Великої Британії, як очікується, дасть "зелене світло" серії експериментів із сонячної геоінженерії, в рамках яких досліджуватимуться методи "затемнення Сонця", починаючи від введення аерозолів в атмосферу та закінчуючи висвітленням хмар для віддзеркалення сонячного світла, що начебто має врятувати планету від зміни клімату.

На проведення цих експериментів буде виділено близько 66,5 мільйона доларів Агентством перспективних досліджень і розробок (ARIA), що зробить Велику Британію одним із найбільших спонсорів досліджень у сфері сонячної геоінженерії у світі, пише Futurism.

Такі радикальні заходи по боротьбі зі зміною клімату залишаються вкрай спірними в науковому співтоваристві - і небезпідставно. Однак, оскільки людство стрімко наближається до критичних точок потепління, після яких наслідки зміни клімату стануть незворотними, деякі вчені вважають, що варто розглянути всі можливі варіанти.

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"Неприємна правда полягає в тому, що за поточної траєкторії потепління ймовірність досягнення низки таких критичних точок протягом наступного століття стає цілком реальною. Ми дійшли висновку, що для повного розуміння ситуації нам критично не вистачає реальних фізичних даних", - сказав програмний директор ARIA Марк Саймс.

Що пропонують учені

Провідним запропонованим методом зниження сонячного випромінювання, що надходить на Землю, вважається введення аерозолів у стратосферу - випуск в атмосферу величезних кількостей дрібних частинок (найчастіше пропонується використовувати діоксид сірки), які мають відбивати частину сонячного світла назад у космос.

Інший метод - освітлення морських хмар - передбачає розпилення морської солі в атмосферу для стимуляції утворення водяних крапель, що зробить хмари щільнішими і здатнішими відбивати сонячні промені.

Протилежна за підходом, але більш маргінальна ідея - розрідження перистих хмар на великій висоті, оскільки вони, як вважається, більше утримують тепло, ніж відбивають сонячне світло.

Хоча легко уявити, як будь-який із цих методів може закінчитися катастрофою - особливо з урахуванням ризику відволікання уваги від необхідності радикального скорочення викидів парникових газів - учені зазначають, що все ж таки існують деякі реальні спостереження, які підтверджують їхню потенційну ефективність.

Професор атмосферних наук в Університеті Ексетера Джим Гейвуд заявив, що раніше (на користь теорії введення аерозолів), після масивних викидів сірки внаслідок вивержень вулканів, відбувалося глобальне зниження температури. Аналогічно, попелясті шлейфи сприяли освітленню і збільшенню щільності хмар - що підтверджує ідею освітлення хмар.

Додаткові дослідження показали, що різке зниження забруднення від судноплавства через міжнародні регуляції, навпаки, спричинило стрибок глобальних температур. Однак, як інтерпретувати ці дані, залишається спірним: з одного боку, це вказує на те, що контрольоване введення аерозолів може реально охолодити планету; з іншого - критики попереджають про ризик так званого "шоку припинення", коли після зупинки введення аерозолів температура різко зросте.

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