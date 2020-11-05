В індивідуальному чаті будь-який учасник може включити або відключити зникаючі повідомлення.

Месенджер WhatsApp оголосив про нову функцію зникаючих повідомлень. При включенні цього режиму, повідомлення будуть пропадати з чату через сім днів.

Читайте такожWhatsApp запідозрили в передачі даних користувачів FacebookУ компанії заявили, що це зробить бесіди «ще більш невловимими і конфіденційними». Зникаючі повідомлення стануть доступні протягом листопада.

В індивідуальному чаті будь-який учасник може включити або відключити зникаючі повідомлення. У групових чатах це може зробити адміністратор. У компанії вважають, що тиждень є оптимальним терміном, коли можна освіжити в пам'яті попередню переписку, необхідність в якій зникне з часом, наприклад, якщо потрібно згадати адресу магазину або подивитися список продуктів для покупки. Якщо переслати зникаюче повідомлення в чат, де ця функція відключена, то повідомлення не зникне, передає kommersant.

Розробники програми почали тестувати цю функцію з листопада 2019 року. Тоді можна було вибрати час, через який будуть видалені повідомлення: через годину, день, тиждень, місяць або рік.

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Автор: УНІАН