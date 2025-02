Група китайських і американських дослідників виявила приховані шари гірських порід під поверхнею Марса.

На Марсі колись були залиті сонцем піщані пляжі з хвилями стародавнього океану, які хлюпочуться, припускає нове дослідження.

Як пише Axios, робота вчених є "найяскравішим доказом" того, що на Червоній планеті колись була велика водойма і більш придатне для життя середовище.

"Коли ми озираємося назад на те, де зародилося найраніше життя на Землі, то бачимо, що це було у взаємодії між океанами і суходолом, тож це малює картину стародавнього придатного для життя середовища, здатного вміщати умови, сприятливі для мікробного життя", - сказав співавтор дослідження Бенджамін Карденас, доцент геології в Університеті штату Пенсільванія.

Відео дня

Група китайських і американських дослідників виявила приховані шари гірських порід під поверхнею Марса, які переконливо свідчать про наявність у минулому північного океану, аналізуючи дані з китайського марсохода Zhurong, згідно з дослідженням, опублікованим у Proceedings of the National Academy of Sciences.

Zhurong відправив дані 2021 року під час пошуку ознак давньої води або льоду після приземлення в районі, відомому як Utopia Planitia.

Вчені виявили "великі заглибні відкладення в надрах" цієї області, зазначається в дослідженні. Аналіз даних радара виявив "відкладення берегової смуги", схожі на пляжі на Землі з відкладеннями.

Зазначається, що дослідження вказує на наявність "прибережних осадових відкладень, утворених стародавніми океанськими хвилями, які, можливо, складаються з піску і гальки, що переносяться приливними течіями".

За словами Карденаса, це "відразу кинулося нам в очі, тому що це передбачає, що були хвилі, що означає, що існував динамічний інтерфейс повітря і води".

Співавтор Майкл Манга, професор наук про Землю і планети з Каліфорнійського університету в Берклі заявив, що дослідження показало "класичні ознаки похилих піщаних пляжів, що вистилають океан", додавши:

"Пісок, який знаходиться на цих пляжах, надходить з річок, а потім переноситься течіями в океані і постійно переноситься вгору і вниз по пляжах хвилями, які приходять і йдуть вгору і вниз по пляжу".

Він зазначив, що на Марсі є багато особливостей, які нагадують стародавні річки.

"Тож, мабуть, були річки, які переносили осад в океан, хоча в безпосередній близькості немає нічого, що могло б порушити ці пляжні відкладення", - заявив Манга. Карденас додав:

"Ми знаходимо місця на Марсі, які раніше виглядали як стародавні пляжі і стародавні річкові дельти. Ми знайшли докази наявності вітру, хвиль, відсутності нестачі піску - справжній пляж для відпустки".

Зі свого боку Аарон Кавосі, планетолог з Університету Кертіна в Австралії, сказав, що знахідка стала "винятковим внеском" у дослідження води на Червоній планеті.

"Існують численні докази, отримані за допомогою орбітальних знімків і картування мінералів, що поверхнева вода була присутня в Нойський період 4,1-3,7 мільярда років тому. Його походження і тривалість продовжують залишатися предметом суперечок", - додав учений, який не брав участі в дослідженні.

Новини про вивчення Марса

Учені розкрили 50-річну таємницю, що оточує так звану "марсіанську дихотомію" - різкий контраст між південними височинами і північними низовинами Марса.

Використовуючи дані з посадкового модуля InSight, дослідники припустили, що різниця криється у внутрішніх планетарних процесах, а не в зовнішніх космічних зіткненнях.

Вас також можуть зацікавити новини: