У вічній мерзлоті Арктики знайдено рідкісний діамант вагою понад 158 каратів

Скарб став "прощальним подарунком" шахти, яка вже готувалася до закриття

У замерзлому ґрунті канадської Арктики виявили необроблений жовтий діамант вагою 158,20 каратів, повідомляє DailyGalaxy.

Камінь датується приблизно двома мільярдами років тому і є одним із найбільших жовтих алмазів ювелірної якості, коли-небудь знайдених у цій країні.

Коштовність витягли з шахти Діавік, що розташована на крихітному острові за 200 кілометрів від Арктичного кола. Ця локація відома своєю важкодоступністю, влітку туди можна дістатися лише гідролітаком, а взимку – льодовою дорогою.

"Цей камінь – диво природи та свідчення майстерності та стійкості всіх чоловіків і жінок, які працюють у складному субарктичному середовищу Діавіка", – прокоментував знахідку Метт Брін, операційний директор Diavik Diamond Mines.

За наявними даними, поява такого каменя – справжня рідкість. Менше одного відсотка видобутку на цій шахті становлять жовті діаманти, переважна більшість яких зазвичай білого кольору.

Згідно з матеріалом, знайдений екземпляр став лише п'ятим жовтим діамантом вагою понад 100 каратів за всі 22 роки роботи копальні. На думку фахівців, колір каменя зумовлений атомами азоту, які потрапили в кристалічну решітку за умов, яких сьогодні на Землі вже не існує.

Цікаво, що цей скарб став "прощальним подарунком" шахти, яка вже готувалася до закриття. Як йдеться у повідомленні, Діавік офіційно завершив роботу 24 березня 2026 року, зробивши цей жовтий діамант останнім великим відкриттям в історії об'єкта.

Наразі компанія Rio Tinto не розголошує ціну знахідки та ім’я покупця. Патрік Коппенс, генеральний менеджер з продажів, зауважив, що компанія з нетерпінням чекає на "подальший шлях цього особливого діаманта", який включатиме оцінку та складний процес огранювання.

За прогнозами експертів, під час обробки камінь може втратити понад половину своєї ваги заради досягнення ідеальної форми та насиченості кольору.

Інші знахідки вчених

Раніше УНІАН писав, що під кригою Антарктиди знайшли бурштин. Бурштин утворюється з рослинної смоли, що зазвичай виділяється голонасінними рослинами.

Фрагменту приблизно від 92 до 83 млн років, і він датується серединою крейдяного періоду. До цього найпівденніші відомі родовища датувалися серединою такого періоду в південній Австралії та Новій Зеландії.

