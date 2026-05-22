Угорщина знову заборонила імпорт українських сільськогосподарських продуктів

Угорські обмеження були тимчасово скасовані незабаром після приходу до влади уряду Петера Мадьяра через, як заявили чиновники, процедурну помилку.

Новий уряд Угорщини помилково допустив закінчення терміну дії заборони на імпорт української сільськогосподарської продукції, після чого оголосив про плани її відновлення. Про це пише Euractiv.

Зазначається, що в порушення законодавства ЄС Угорщина, Польща та Словаччина у 2023 році ввели односторонні торговельні обмеження на низку українських товарів і зберегли їх, незважаючи на неодноразові попередження Європейської комісії.

Однак угорські обмеження ненадовго втратили чинність незабаром після приходу до влади уряду Петера Мадяра через, як заявили чиновники, процедурну помилку.

Відео дня

"Санкції були скасовані через законодавчу помилку", - заявив представник уряду, додавши, що кабмін Мадьяра вжив "термінових заходів" для швидкого відновлення заборони.

Важливо, що риторика щодо імпорту української продукції мало змінилася порівняно з риторикою уряду Віктора Орбана.

В Угорщині було введено односторонню заборону в рамках низки "надзвичайних законів" уряду Орбана, термін дії яких закінчився 14 травня. Новому парламенту довелося переглянути майже 1000 указів, щоб запобігти їх втраті, заявив прес-секретар, і заборона на імпорт була випадково "не врахована".

Відновлення заборони

Зіткнувшись із зростаючим тиском з боку фермерів, міністр сільського господарства Угорщини Сабольч Бона поспішив звинуватити уряд Орбана в тому, що він залишив країну в правовій невизначеності. Він написав:

"Хоча вони роками голосно заявляли про захист фермерів, вони не забезпечили, щоб правила, що обмежують імпорт української сільськогосподарської продукції, залишалися безпечними та законними".

Бона підтвердив, що "Тиса" не дозволить українському імпорту "ставити під загрозу засоби до існування" місцевих фермерів.

Зазначається, що заборона поширюється приблизно на 20 категорій товарів, включаючи яловичину, свинину, птицю, яйця, насіння соняшнику, кукурудзу, пшеницю, ячмінь, борошно та рапсову олію. Бона додав, що мед, ймовірно, буде включено до остаточного списку.

Карін Карлсбро, провідна депутатка Європарламенту з питань торговельних відносин між ЄС та Україною, заявила, що "глибоко шкодує" про рішення Угорщини зберегти "заборону на незаконний імпорт".

"Європейський парламент давно закликає Європейську комісію зайняти більш жорстку позицію щодо держав-членів, які порушують правила ЄС", - сказала вона, додавши, що порушить це питання перед комісаром з питань торгівлі Марошем Шефчовичем.

Заяви Мадьяра про Україну

Раніше Мадьяр заявив, що міжнародні гарантії безпеки України, закладені в Будапештському меморандумі, не були виконані. Тепер необхідно надати країні переконливі гарантії безпеки.

Вас також можуть зацікавити новини: