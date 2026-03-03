Вчені розкрили таємницю 'Пані з Ельче', - найдивовижнішого скарбу Іспанії

За кам’яним обличчям невідомої красуні ховається не лише майстерність давніх скульпторів, а й похмурий ритуал, про який раніше ніхто не здогадувався.

Вчені остаточно підтвердили справжність одного з найдивовижніших скарбів Іспанії – 2400-річного погруддя "Пані з Ельче". Як повідомляє видання Live Science, ця неймовірна знахідка, зроблена ще наприкінці XIX століття, тривалий час збивала дослідників з пантелику через свій занадто "сучасний" і деталізований вигляд.

Історія повернення скульптури у світ розпочалася влітку 1897 року. Звичайний фермер із містечка Ельче натрапив на 65-кілограмовий артефакт під час польових робіт. Майстерність виконання була настільки вражаючою, що французький археолог П'єр Паріс негайно викупив знахідку для Лувру. Лише у часи Другої світової війни статуя повернулася на батьківщину, ставши частиною експозиції Національного археологічного музею Іспанії, йдеться у матеріалі.

Довгий час навколо погруддя точилися дискусії. У своїй книзі 1995 року мистецтвознавець Джон Ф. Моффітт припускав, що це може бути майстерна підробка 19 століття. Проте, сучасні хімічні аналізи, опубліковані у науковому журналі Materials and Structures спростували ці теорії.

Експерти виявили, що пігменти на губах та одязі статуї є античними, а залишки попелу в отворі на спині фігури належать до давньої кремації. Погруддя ймовірно слугувало дорогоцінним "сейфом" для праху після спалення тіла.

Зовнішність "Пані" вражає навіть сучасних дизайнерів: величезні диски біля вух,складна тіара та три ряди масивних намист із амулетами. Вчені припускають, що вона могла бути жрицею або втіленням богині Таніт – головним божеством стародавнього Карфагена, пишуть ЗМІ.

