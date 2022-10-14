Тепер, в річницю розшифровки Розеттського каменю, єгипетські вчені відновили заклики повернути об'єкт до Єгипту.

Розбита кам'яна плита з написом, яку в 1799 році знайшли французькі солдати, дала ключ до розшифровки давньоєгипетської писемності і допомогла вченим розкрити секрети стародавнього Єгипту.

Про це йдеться в матеріалі CNN.

Зараз у Британському музеї діє виставка, присвячена 200-річчю розшифровки написів на Розеттському камені.

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Цю розбиту плиту, зроблену з темного гранітоподібного каменю, відомого як гранодіоріт, яка згодом дала ключ до розшифровки давньоєгипетських ієрогліфів, армія Наполеона знайшла, копаючи фундамент форту в Розетті, нині Рашид на півночі Єгипту.

За словами єгиптолога Ілони Регульськи, солдати відразу визнали важливість цієї плити і зберегли її. Після поразки Наполеона британські війська відправили артефакт до Великобританії.

Відтоді плиту, відому як Розеттський камінь, виставляють у Британському музеї. Єдина перерва була зроблена під час Першої світової війни – тоді артефакт на два роки був захований під землею задля безпеки.

На початку XIX століття, коли плита була знайдена, ще ніхто не міг прочитати символи, зображені на ній, як і на папірусних сувоях, виявлених в храмах уздовж Нілу. Над розшифровкою давньоєгипетських написів працювали вчені по всій Європі.

"Протягом двох років після відкриття каменю кожна європейська країна володіла його копією. І це був свідомий процес поширення тексту вченими, тому що всі хотіли прискорити цей процес [розшифровки написів]. Думаю, для багатьох вчених в той час не мало значення, хто буде першим... тому що була надія, що це дасть так багато відомостей про Стародавній Єгипет, яка виявилася немарною", – сказав Регулскі.

Щоб розпізнати стародавні письмена, фахівцям знадобилося два десятиліття. Великий прорив зробив молодий француз на ім'я Жан-Франсуа Шампольон-після неодноразових рішень залишити цю ідею, у вересні 1822 року, він зміг зрозуміти природу цих написів і довести, що це – фонетична мова.

"Він зрозумів, що це не просто алфавітна, а гібридна або змішана система. Є знаки, які являють собою повні слова, а потім є знаки, які представляють собою окремі літери. і що все працює як єдине ціле. Йому вдається це зрозуміти", -– пояснює Рагульськи.

Пізніше вчені зрозуміли, що на розбитому камені містилася масова постанова, прийнята радою священиків в 196 році до нашої ери, написана двома мовами — 14 рядків формальних ієрогліфів, 32 рядки демотичною мовою (спрощена повсякденна мова, що використовувався в Стародавньому Єгипті) і 54 рядки давньогрецькою.

Тепер, в річницю розшифровки Розеттського каменю, єгипетські вчені відновили заклики повернути об'єкт до Єгипту.

Виявлення схованки з дерев'яними саркофагами в Єгипті: що відомо

На початку вересня 2020 року єгипетська влада виявили 13 повністю запечатаних трун віком 2500 років.

Знайдені саркофаги залишалися недоторканими протягом тисячоліть.

Саркофаги були знайдені в могильній шахті на глибині 11 метрів під землею, складені один на одного. Вони настільки добре збереглися, що навіть деякі фарби, нанесені на дерево, залишилися недоторканими.

Всього було знайдено 59 саркофагів. Вчені припускають, що в цьому місці може бути ще безліч захованих саркофагів.

У жовтні 2020 року вчені вперше показали, що заховано в саркофагах.

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