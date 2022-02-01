Спочатку запуск планували на п'ятницю, 28 січня.

Компанія Ілона Маска SpaceX після чотирьох невдалих спроб запустила ракету-носій Falcon 9 з італійським супутник Cosmo-SkyMed Second Generation FM2.

Про це повідомили на сторінці на SpaceX в Twitter.

Близько 01:00 за київським часом з космодрому у Флориді (США) відбувся успішний запуск Falcon 9.

Італійський супутник Cosmo-SkyMed Second Generation FM2 був виведений на орбіту.

Deployment of COSMO-SkyMed Second Generation FM2 confirmed pic.twitter.com/uT07VHNRrF — SpaceX (@SpaceX) February 1, 2022

Спочатку запуск Falcon 9 планували на п'ятницю, 28 січня, проте з різних причин його доводилося відкладати. Зокрема, через погодні умови і круїзний лайнер, що увійшов у води біля космодрому.

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Як повідомляв УНІАН, український супутник дистанційного зондування Землі "Січ-2-30" був виведений на розрахункову орбіту 13 січня о 18:51:58 за київським часом в результаті кластерного пуску ракети-носія Falcon 9.

Супутник "Січ-2-30" є модифікацією супутника "Січ-2", запущеного у 2011 році.

Державне космічне агентство України в рамках реалізації нової космічної програми на 2021-2025 роки планує запустити в космос сім супутників.

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