Однак ця захисна система може генерувати менші астероїди, які можуть вдарити по планеті в майбутньому, кажуть дослідники.

Величезне гравітаційне тяжіння Землі може діяти як вбудована оборонна система, яка може захистити планету від велетенських астероїдів-убивць, що можуть покласти край цивілізації, пише Independent.co.uk.

"На думку дослідників, приливні сили, які визначають, як Місяць викликає припливи в океанах Землі, в деяких випадках можуть бути достатньо сильними, щоб розірвати об'єкти в космосі під час процесу, який називається приливною дезорганізацією", - пише видання.

Як приклад, вчені стверджують, що шматки комети Шумейкер-Леві 9 були розірвані приливними силами Юпітера на початку 1990-х років, що призвело до падіння на планету набагато менших шматків космічної породи.

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Однак до цього часу астрономи не мали достатньо доказів того, що землеподібні планети приливними силами руйнують астероїди, що пролітають повз них.

Водночас у новому дослідженні команда з Технологічного університету Лулеа у Швеції наводить докази приливних руйнувань астероїдів під час близьких зіткнень із Землею і Венерою.

Дослідники змоделювали сценарій, в якому астероїди, що стикаються з гравітаційним тяжінням кам'янистих планет - Марса, Землі, Венери і Меркурія - втрачають від 50 до 90 відсотків своєї маси. Вони виявили, що такі менші фрагменти, утворені гравітаційним притяганням, можуть пояснювати велику кількість дрібних астероїдів, що обертаються навколо Сонця майже в тій самій площині, що й орбіти Землі та Венери.

Водночас дослідники вказують на певну загрозу такого "захисту Землі", адже таке руйнування "астероїдів-убивць" може призвести до утворення більшої кількості менших астероїдів, які, ймовірно, вдарять по планеті при майбутньому проходженні повз неї.

"Фрагменти, що утворилися в результаті приливного руйнування, залишатимуться на орбітах, що наближаються до планети, ще деякий час після приливного руйнування. Тому деякі фрагменти можуть зазнати подальшого приливного руйнування під час наступних близьких зіткнень з планетою, і таким чином збільшити кількість утворених фрагментів, і деякі з них можуть вдаритися об планету", - зазначають дослідники.

Але ці менші фрагменти космічного каміння не становлять загрози на рівні вимирання, додали вчені.

Новини космосу

Раніше науковці виявили нову зоряну систему із шести планет, що кружляють навколо зірки, схожої на Сонце. ЇЇ особливість у тому, що планети обертаються навколо яскравої батьківської зірки за схемою, яка здається незмінною з моменту її народження, принаймні, 4 мільярди років тому. Це може дати ключ до розуміння того, як формувалися й розвивалися планети, подібні до тих, що знаходяться в нашій Сонячній системі.

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