Вчені виявили сантиметрову бактерію / фото Jean-Marie Volland

Вчені заявили про відкриття гігантської бактерії. Вона довжиною з вію і не схожа ні на що, що ми бачили раніше.

Як повідомляє Science Alert, гігантська бактерія була знайдена в мангрових болотах на Карибах.

Цей вид бактерій Thiomargarita magnifica. Вона в 5000 разів крупніше більшості бактерій і в 50 разів більша всіх інших відомих гігантських бактерій.

Як повідомляється, сантиметрова T. magnifica була виявлена на одному з пишних зелених островів Гваделупи ще у 2009 році. Тоді професор морської біології Олів'є Грос шукав бактерії, які використовували сірку для вироблення енергії. Однак він побачив щось дуже дивне, коли перекинув зразок болотної води в чашку Петрі. Над листям і брудом пливли тонкі, схожі на вермішель нитки, видимі неозброєним оком.

З того часу незвичайний організм досліджували за допомогою флуоресценції, рентгенівських променів, електронної мікроскопії та секвенування геному, щоб вчені могли підтвердити, що це насправді гігантська одноклітинна бактерія.

фото Jean-Marie Volland

Як повідомляється, T. magnifica має внутрішні мембрани для зберігання ДНК і рибосом, на відміну від інших бактерій.

Ще одна особливість більшості бактерій полягає в тому, що вони повинні подвоюватися в обсязі, щоб розділитися навпіл для розмноження. Знайдена ж T. magnifica просто відокремлює невелику частину себе, щоб створити дочірню клітину.

Нагадаємо, раніше вчені встановили, звідки в Європу прийшла чума в XIV столітті.

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