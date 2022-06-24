Вчені заявили про відкриття гігантської бактерії.

Вчені заявили про відкриття гігантської бактерії. Вона довжиною з вію і не схожа ні на що, що ми бачили раніше.

Як повідомляє Science Alert, гігантська бактерія була знайдена в мангрових болотах на Карибах.

Цей вид бактерій Thiomargarita magnifica. Вона в 5000 разів крупніше більшості бактерій і в 50 разів більша всіх інших відомих гігантських бактерій.

Як повідомляється, сантиметрова T. magnifica була виявлена на одному з пишних зелених островів Гваделупи ще у 2009 році. Тоді професор морської біології Олів'є Грос шукав бактерії, які використовували сірку для вироблення енергії. Однак він побачив щось дуже дивне, коли перекинув зразок болотної води в чашку Петрі. Над листям і брудом пливли тонкі, схожі на вермішель нитки, видимі неозброєним оком.

З того часу незвичайний організм досліджували за допомогою флуоресценції, рентгенівських променів, електронної мікроскопії та секвенування геному, щоб вчені могли підтвердити, що це насправді гігантська одноклітинна бактерія.

Як повідомляється, T. magnifica має внутрішні мембрани для зберігання ДНК і рибосом, на відміну від інших бактерій.

Ще одна особливість більшості бактерій полягає в тому, що вони повинні подвоюватися в обсязі, щоб розділитися навпіл для розмноження. Знайдена ж T. magnifica просто відокремлює невелику частину себе, щоб створити дочірню клітину.

Нагадаємо, раніше вчені встановили, звідки в Європу прийшла чума в XIV столітті.

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