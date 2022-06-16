Епідемія чуми - одна з найбільших епідеміологічних катастроф в історії людства, за різними даними, її жертвами стали до 60% європейців.

Європейські вчені вважають, що змогли нарешті встановити, звідки в середині XIV століття почала поширюватися епідемія бубонної чуми, що забрала життя десятків мільйонів людей в Європі, Азії та Африці.

Дослідники з шотландського університету Стерлінга і німецьких університету Тюбінгена та Інституту фізики Товариства Макса Планка провели аналіз зубів з поховань біля озера Іссик-Куль і дійшли висновку, що перший спалах чуми стався на території сучасного Киргизстану в 1330-х роках, передає Бі-бі-сі.

Епідемія чуми - одна з найбільших епідеміологічних катастроф в історії людства, за різними даними, її жертвами стали до 60% населення європейського континенту. Але, незважаючи на численні дослідження, що проводилися в різний час, вченим досі не вдавалося встановити, де саме був її епіцентр.

Район Іссик-Куля привернув увагу вчених після того, як вони помітили, що в 1338-39 роках в цій місцевості стався різкий стрибок смертності.

За словами доктора Марії Спіру з Університету Тюбінгена, дослідницька група провела аналіз ДНК останків семи осіб. Особливу увагу було приділено зубам, оскільки в роті людини знаходиться безліч кровоносних судин, і шанси виявити патогени, що передаються через кров вищі, пояснюють вчені.

В останках трьох померлих вони знайшли сліди чумної палички Yersinia pestis.

"Наше дослідження відповідає на одне з найбільших і найцікавіших питань в історії та дає уявлення про те, коли і де з'явилася найбільш сумнозвісна бактерія-вбивця", - сказав Філіп Славін, історик з Університету Стерлінга.

Вчені шкодують, що їх дослідження обмежені невеликою кількістю вихідного матеріалу. Дослідження більшої кількості останків на більш великій території дало б більш повну картину того, що відбувалося в цій частині Центральної Азії в середині XIV століття, зазначили вони.

Але і досягнуті результати в науковому середовищі вважають проривом у вивченні цього періоду історії.

Що таке бубонна чума?

Це потенційно смертельне захворювання, що викликається бактерією Yersinia pestis.

Переносниками чуми в основному є гризуни, хоча хворіють на неї багато тварин.

Бубонна чума - одне з найбільш поширених захворювань, що передаються людям.

Назва походить від симптомів, які супроводжують хворобу: опухлі лімфатичні вузли (або бубони) в паху і під пахвами.

У період з 2010 по 2015 років у світі було зафіксовано 3248 випадків захворювання. 584 хворих померли.

У народі бубонна чума також отримала назву "Чорна смерть" через почорніння різних частин тіла, в основному рук і ніг, внаслідок гангрени, яка нерідко виникає при захворюванні.

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