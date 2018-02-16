Кличко з Пенетьєрі та 3-річною донькою відпочили на Барбадосі (фото)

На милих фото, які потрапили в ЗМІ й соцмережі, 41-річний спортсмен розважає пустунку Кайю.

Боксер Володимир Кличко та актриса Хейден Пенетьєрі гріються на сонечку на Барбадосі разом зі своєю донькою Кайєю Євдокією.

Як пише Українська правда. Таблоїд, на щастя, в цьому сімействі не діє класичний сценарій, де тато на курорті релаксує, а мама, висолопивши язика, ганяє за дитям. На милих фото, які потрапили в ЗМІ й соцмережі, 41-річний спортсмен розважає пустунку Кайю.

Читайте такожВолодимир Кличко: Знімаю капелюха перед Усиком і БрієдісомА доказом, що ідилія панує й у відносинах Хейден та Володі, може слугувати кадр, де пара цілується.

Як відомо, вони заручилися ще в 2013-му році, а в 2014-му стали батьками первістка. Одружуватися ж офіційно Пенетьєрі й Кличко не квапляться, мовляв, спільне дитя вже й так об'єднало їх міцніше за будь-який шлюб.