Кривава ДТП у Харкові: Зайцевій у суді стало зле (фото)

Під наглядом конвойних дівчина залишила клітку, але вже через пару хвилин повернулася туди.

У понеділок, 19 лютого, в Київському суді Харкова розпочалося перше засідання по суті у справі про смертельну ДТП на Сумській.

Перед початком засідання до зали доставили обох підозрюваних - Олену Зайцеву і Геннадія Дронова, передає NewsRoom.

Читайте такожУ справі про резонансну ДТП із шістьма загиблими в Харкові з'явилася нова постраждала - ЗМІПрактично одразу суддя Віктор Попрас пішов у дорадчу кімнату, щоб вирішити, чи можна опитувати постраждалу Ганну Комар за допомогою відеозв'язку (дівчина не змогла з'явитися до суду з поважних причин).

У цей час Зайцевій стало зле, вона попросила вийти на свіже повітря. Під наглядом конвойних дівчина залишила клітку, але вже через пару хвилин повернулася туди з пляшкою води.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, пізніше ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі.

2 лютого 2018 року справу про ДТП з шістьма загиблими на вулиці Сумській було передано до суду.