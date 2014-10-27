СБУ затримала групу, яка готувала проголошення Одеської народної республіки

Про це повідомляє прес-служба СБУ. "За визначенням "кураторів" з РФ основним завданням цієї диверсійно-підривної групи було підбити мешканців мирного регіону до злочинів проти конституційного ладу, спровокувати проголошення так званої Одеської народної республіки, організувати незаконні збройні формування з числа підготовлених найманців", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначають в СБУ, ватажок групи, житель Одеси "Л" на прізвисько "Скат", був завербований співробітником генштабу збройних сил РФ Степановим, який з Москви передавав за обумовленими каналами зв'язку інструкції та готівку для організації антиукраїнської діяльності. За даними СБУ, для координації протиправної діяльності з терористичною організацією ДНР "Скат" підтримував зв'язок з групою Ігоря Безлера ("Бєса"), до якого особисто виїжджав для отримання інструктажів.

Горлівське бандформирования за погодженням з російськими спецслужбами повинно було надавати одеській групі "Ската" необхідну технічну підтримку, зброю і вибухівку для організації терактів в Одесі в листопаді-грудні цього року, виготовлення друкованої продукції "Новоросії" та оплату роботи блогерів, які поширювали антиукраїнські матеріали і провокаційну дезінформацію в інтернеті, зазначають в СБУ.

"У кожного члена злочинної групи були визначені обов'язки - з числа колишніх контрабандистів сигарет "Скат" створив "бригаду", яка забезпечувала доставку вибухівки і зброї з території невизнаного Придністров'я, отриманням інформації з обмеженим доступом про розташування сил Нацгвардії, СБУ, систем ППО і військових кораблів, займався колишній військовослужбовець "Зокер". Особливій перевірці підлягали кандидати в так званий "силовий блок" групи - бойовики "Сніжок" і "Сіріус" особисто вербували і навчали найманців для проведення диверсій і підривних акцій", - наголошується в повідомленні.