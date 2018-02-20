Скандал довкола політичного ролика в Україні потрапила не лише співачка Приходько (відео)

Режисер фільму "Кіборги" від сказаних у ролику слів не відмовляється.

У соцмережі продовжують обговорювати публічне звернення Анастасії Приходько щодо її появи у політичному ролику без згоди на це, власне, самої української співачки.

При цьому в епіцентрі скандалу також виявився відомий український режисер кримськотатарського походження, автор фільму "Кіборги" Ахтем Сєїтаблаєв, який також взяв участь у зйомках політичного відеоролика, передає РБК Styler.

За словами Сеїтаблаєва, він також не знав, що відеоролик матиме політичний характер – режисера попросили знятися у соціальному ролику. "До мене звернувся Євген Миколайович Нищук і запропонував взяти участь у такому соціальному ролику, який буде розповідати про досягнення нашої країни. Я з радістю зголосився. Ну, а потім вийшло, як вийшло", - прокоментував він.

Нагадаємо, що у відео режисер говорить такі слова: "Почали знімати якісні українські фільми. Наше кіно повертається на великі екрани".

"Але від жодного свого слова, яке я сказав у цьому ролику, я не відмовляюся! Звичайно, неприємно. Могли б сказати відверто і прямо, і кожний приймав своє рішення – брати чи не брати участь. Я особисто ніякої катастрофи в цьому не бачу. Тому що можу сказати, що на прикладі фільму "Кіборги" ми б ніколи в житті, моя знімальна група, не могли б зняти цей фільм без допомоги держави в особі Держкіно України, Міністерства збройних сил, Генерального штабу. І доказом того, що справді відбуваються зміни, хто б що не говорив, - є те, що фільм на таку болісну тему жодного разу не був цензурований і ніхто навіть не вимагав цього. І вперше цей фільм побачили всі, починаючи з президента України, у глядацькому залі 6 грудня", - розповідає Сєїтаблаєв.

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Але при цьому режисерові ніхто відверто не сказав, що змонтований матеріал матиме політичний характер". "Ні, не говорили! І щодо цього мені дуже неприємно. Тому що я дуже тепло ставлюся до всіх задіяних осіб, і давно знаю Євгена Миколайовича... Взагалі, у нас багато чого такого неприємного відбувається в країні від того, що ми не розмовляємо відверто один з одним. Та якби до мене звернулися б, мабуть, я б не відмовився, але треба говорити прямо. І все. Цей факт, звичайно, мені неприємний. Але вже сталося, як сталося. Буду знати на майбутнє", - підсумував режисер "Кіборгів".

Також Ахтем Сєїтаблаєв зазначив, що після ситуації довкола звернення Приходько йому особисто ніхто не передзвонив і не пояснив ситуацію.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Анастасія Приходько стверджувала, що її обдурили і без згоди використовували у передвиборній кампанії президента Петра Порошенка. Відеозвернення щодо цього артистка опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Пізніше Мінкульт запевнив, що Приходько вже вирізали у своїй скандальній рекламі.