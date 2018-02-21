У ДСНС розповіли про пошуки тіла студентки Університету Богомольця, яка стрибнула з моста Патона

З початку пошукових робіт обстежено 121,7 га акваторії Дніпра, пошук триває.

Водолази на цей час ще не знайшли тіло дівчини, яка 30 січня у Києві стрибнула з моста Патона в Дніпро. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Києві.

Читайте такожУ Києві знайшли рюкзак зниклої іноземної студентки-медика - ЗМІ«20 лютого рятувальниками обстежено 21 га акваторії річки Дніпра. Для пошуку дівчини залучено водолазів аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Києві, водолазів КМДА та рятувальників мобільного рятувального центру ДСНС України. З початку пошукових робіт водолазами обстежено 121,7 га акваторії річки Дніпро», - зазначається в повідомленні.

Рятувальники інформують, що наразі водолази обстежують Дніпро в районі вул. Садова, 120 до острова Водників. Візуальний пошук проводиться двома групами від Дарницького до Південного моста.

Пошукові роботи триватимуть протягом світового дня.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня у Києві 19-річна студентка із Туркменістану не повернулась додому з медуніверситету. За фактом її зникнення 31 січня було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство). Згодом розслідування встановило, що дівчина в день зникнення стрибнула у Дніпро з мосту Патона. За оприлюдненою у ЗМІ інформацією, на такий вчинок дівчину могли підштовхнути труднощі, які виникли в неї під час навчання у виші, а також через непорозуміння з його керівництвом. У зв’язку з цим до ЄРДР внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 за ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу.

Водночас у Національному медичному університеті ім. О. Богомольця заявили, що Мукаддас Насирлаєва була відрахована з вишу через порушення міграційного законодавства. За інформацією адміністрації університету, термін дії візи дівчини закінчився 17 грудня 2017 року, і до кінця січня вона не оформила посвідку і не виїхала до Туркменістану, щоб отримати нову візу.

"18 січня медичний університет повідомив про розірвання контракту з Насирлаєвою на підставі порушення студенткою міграційного законодавства, 24 січня їй було вдруге особисто повідомлено про підписання наказу про відрахування з університету, оскільки ситуація не змінилася", - додали у ВНЗ.