ЗМІ знайшли останнє селфі студентки із Туркменістану, яка стрибнула з моста Патона

Також дівчина, тіло якої досі не знайшли, шукала роботу, розмістивши в інтернеті резюме.

ЗМІ опублікували фото студентки Національного медичного університету імені Богомольця Мукаддас Насирлаєвої, яку та опублікувала за день до свого зникнення. Дівчина опублікувала селфі в одній із соцмереж.

Судячи з профілю, Насирлаєва часто відвідувала красиві місця у Києві та публікувала фото звідти. Журналісти також знайшли у мережі резюме студентки, яка хотіла влаштуватися перекладачем з англійської. 20 березня їй мало б виповнитися 19 років.

Читайте такожУ ДСНС розповіли про пошуки тіла студентки Університету Богомольця, яка стрибнула з моста ПатонаЯк повідомляв УНІАН, 30 січня у Києві 19-річна студентка із Туркменістану не повернулась додому з медуніверситету. За фактом її зникнення 31 січня було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Згодом розслідування встановило, що дівчина в день зникнення стрибнула у Дніпро з мосту Патона. За оприлюдненою у ЗМІ інформацією, на такий вчинок дівчину могли підштовхнути труднощі, які виникли в неї під час навчання у виші, а також через непорозуміння з його керівництвом. У зв’язку з цим до ЄРДР внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 за ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу.

Водночас у Національному медичному університеті ім. О. Богомольця заявили, що Мукаддас Насирлаєва була відрахована з вишу через порушення міграційного законодавства. За інформацією адміністрації університету, термін дії візи дівчини закінчився 17 грудня 2017 року, і до кінця січня вона не оформила посвідку і не виїхала до Туркменістану, щоб отримати нову візу.

"18 січня медичний університет повідомив про розірвання контракту з Насирлаєвою на підставі порушення студенткою міграційного законодавства, 24 січня їй було вдруге особисто повідомлено про підписання наказу про відрахування з університету, оскільки ситуація не змінилася", - додали у ВНЗ.