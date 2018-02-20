У Києві знайшли рюкзак зниклої іноземної студентки-медика - ЗМІ

Тіло студентки поки не знайшли. Пошуки дівчини тривають.

Біля станції метро "Славутич" на березі Дніпра виявили рюкзак студентки Національного медичного університету імені Богомольця Мукаддас Насирлаєвої, яка 30 січня стрибнула з мосту Патона.

Про це повідомляють "Факти", посилаючись на джерела у правоохоронних органах.

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У рюкзаку були особисті речі дівчини і документи. Передсмертної записки в рюкзаку Мукаддас не знайшли.

Судячи з усього, рюкзак плином викинуло на берег. Тіло Мукаддас поки не знайшли. Пошуки дівчини тривають.

Як повідомляв УНІАН, у Києві відкрито кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства 19-річної студентки із Туркменістану Мукаддас Насирлаєвої , яка навчалась у НМУ. За даними ЗМІ, до суїциду дівчину могли підштовхнути труднощі під час навчання та непорозуміння з керівництвом вишу.

Згідно з повідомленням прокуратури Києва, 30 січня у Києві дівчина вийшла з вишу, де навчалась, але додому не повернулась.

За фактом її зникнення 31 січня було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Згодом розслідування встановило, що дівчина в день зникнення стрибнула у Дніпро з мосту Патона.

На час розслідування провадження керівництво вишу відсторонило від виконання обов’язків заступника декана по роботі з іноземними студентами Тетяну Тімохіну.