У Малині вперше за 60 років замінюють водогін

Реконструкція мережі забезпечить місто якісним водопостачанням.

У Малині вперше за 60 років за кошти ДФРР замінюють водогін. Про це УНІАН повідомили у департаменті містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської облдержадміністрації.

"З 2017 року у місті Малин розпочали реалізацію проекту реконструкції мережі водопостачання за кошти Державного фонду регіонального розвитку, який є перехідним на 2018 рік. Готовність проекту складає близько 50% – підрядник вже замінив 2,1 км трубопроводу та встановив споруди на мережі", - сказано у повідомленні.

У минулому році у Малині виконали перший етап робіт – уклали трубопровід з поліетиленової труби протяжністю 2,1 км та встановили 7 водопровідних колодязів.

З коштів ДФРР та місцевих бюджету на роботи спрямували 4 млн 253,256 тис. грн. Готовність проекту складає близько 50%.

На 2018 рік заплановані роботи з укладання ще 1,52 км поліетиленової труби, відновлення асфальтобетонного покриття та благоустрою.

Така реконструкція мережі забезпечить місто безперебійним та якісним водопостачанням.

Загальна вартість об’єкту складає 11 млн 575 тис. грн.

Реалізація цього проекту передбачає: укладання трубопроводів, встановлення водопровідних колодязів із збірного залізобетону, а також відновлення асфальтобетонного покриття на площі 3816,4 кв. м.