"Задихнуся, але поїду": в мережі показали, як кияни намагаються втиснутися у переповнений автобус (відео)

Автобус кілька хвилин не міг від'їхати від зупинки, оскільки через пасажирів на підніжці водій не міг закрити двері.

У соцмережах опублікували відео, на якому видно, як натовп людей намагається втиснутися в переповнений автобус. Інцидент стався на зупинці "Поштова площа", коли після довго інтервалу під'їхав автобус №114.

Про це пише "В городе Киев".

На відео можна розгледіти, як три людини - дівчина, чоловік і жінка - стоять на підніжці, і через це не можуть закритися двері. Після того, як ледь-ледь закрилася одна стулка дверей, на зупинку підбігла бабуся і допомогла закрити другу. Автобус рушив, затиснувши дверима куртку чоловіка.

При цьому жоден з пасажирів не захотів вийти з транспорту і почекати наступного.

Як повідомляв УНІАН, у Києві переслідування Mercedes закінчилася пошкодженням шести автомобілів.