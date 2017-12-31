У Києві переслідування Mercedes закінчилося пошкодженням шести автомобілів (фото)
02:35, 31 грудня 2017Інциденти
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Чоловік, який був у будівельних рукавицях і заглядав в автомобілі, припарковані біля супермаркету, викликав підозру у поліцейських.
Іномарка протаранила шість автомобілів \ Київ Оперативний
Правоохоронці спробували перевірити документи чоловіка, який ходив у будівельних рукавицях, у капюшоні і заглядав у припарковані автомобілі на парковці супермаркету "Сільпо" на Княжому Затоні, повідомляє Київ Оперативний у своєму Facebook.
"Як тільки чоловік побачив поліцейських - вмить побіг до авто Mercedes, сів і почав тікати", - йдеться в повідомленні.
Переслідування закінчилося аварією біля ТЦ SilverBreeze. Водій Mercedes в'їхав у п'ять припаркованих автомобілів і в "Таврію", яка рухалася попереду.
Поліцейські хотіли перевірити документи чоловіка, однак той почав тікати на авто \ Київ Оперативний
В даний час про постраждалих не повідомляється \ Київ Оперативний
Переслідування завершилося аварією біля ТЦ SilverBreeze \ Київ Оперативний
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