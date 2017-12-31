У Києві переслідування Mercedes закінчилося пошкодженням шести автомобілів (фото)

Правоохоронці спробували перевірити документи чоловіка, який ходив у будівельних рукавицях, у капюшоні і заглядав у припарковані автомобілі на парковці супермаркету "Сільпо" на Княжому Затоні, повідомляє Київ Оперативний у своєму Facebook.

"Як тільки чоловік побачив поліцейських - вмить побіг до авто Mercedes, сів і почав тікати", - йдеться в повідомленні.

Переслідування закінчилося аварією біля ТЦ SilverBreeze. Водій Mercedes в'їхав у п'ять припаркованих автомобілів і в "Таврію", яка рухалася попереду.