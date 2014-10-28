Донецький аеропорт: як "кіборги" воюють з бойовиками. Фоторепортаж з гарячої точки

13:10, 28 жовтня 2014
Суспільство
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Українські військові тримають оборону в Донецькому аеропорту і відбивають постійні спроби штурму бойовиків.

Украинские десантники разгружают транспорт в Донецком Аэропорту / facebook.com/sergei.loiko

Військові заявляють, що обстановка навколо Донецького аеропорту, переміщення бойовиків та їх техніки постійно відстежуються.

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"Наші підрозділи, які знаходяться там, готові реагувати на будь-які виклики, що можуть виникнуть в рамках виконання завдань по охороні та обороні стратегічного об'єкта", - говорить штаб Антитерористичної операції.

Щодня надходять повідомлення про постійні спроби штурму аеропорту в Донецьку.

Увага! Фоторепортаж містить сцени смерті і не рекомендується до перегляду людям, які не досягли 18 років.

Український доброволець з Правого Сектору Валерій Чудновський веде бій на околиці Донецького Аеропорту.
Український доброволець з Правого Сектору Валерій Чудновський веде бій на околиці Донецького Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
На злітній смузі Донецького Аеропорту.
На злітній смузі Донецького Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Українські десантники розвантажують транспорт в Донецькому Аеропорту.
Українські десантники розвантажують транспорт в Донецькому Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Всередині Нового Терміналу Донецького Аеропорту.
Всередині Нового Терміналу Донецького Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Українські танкісти обговорюють операцію з доставки вантажів до Донецького аеропоту.
Українські танкісти обговорюють операцію з доставки вантажів до Донецького аеропоту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Під час бою в Донецькому Аеропорту.
Під час бою в Донецькому Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Бій в Новому Терміналі Донецького Аеропорту
Бій в Новому Терміналі Донецького Аеропорту /  © facebook.com/sergei.loiko
Розвантаження транспорту у Донецькому Аеропорту.
Розвантаження транспорту у Донецькому Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Короткий відпочинок українського солдата між боями в Старому Терміналі Донецького Аеропорту.
Короткий відпочинок українського солдата між боями в Старому Терміналі Донецького Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Український солдат кричить щось в люк бронетранспортера під час бою в Донецькому Аеропорту.
Український солдат кричить щось в люк бронетранспортера під час бою в Донецькому Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
''Серьожа! Пі--ець! Це точно НАША міна летить!''
"Серьожа! Пі--ець! Це точно НАША міна летить!" /  © facebook.com/sergei.loiko
Перекус між боями у Старому Терміналі Донецького Аеропорту.
Перекус між боями у Старому Терміналі Донецького Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Вишку контролює українська армія.
Вишку контролює українська армія. /  © facebook.com/sergei.loiko
Мінування небезпечної ділянки у Старому Терміналі Донецького Аеропорту
Мінування небезпечної ділянки у Старому Терміналі Донецького Аеропорту /  © facebook.com/sergei.loiko
Бій у Старому Терміналі Донецького Аеропорту.
Бій у Старому Терміналі Донецького Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Українські десантники у рідкісні хвилини відпочинку у Донецькому Аеропорту.
Українські десантники у рідкісні хвилини відпочинку у Донецькому Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Розвантаження бронеколони під вогнем у Новому Терміналі Донецького Аеропорту.
Розвантаження бронеколони під вогнем у Новому Терміналі Донецького Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Cлавко та Мишко під вогнем супротивника готують рештки танкіста, що згорів, до відправки додому з Донецького Аеропорту.
Cлавко та Мишко під вогнем супротивника готують рештки танкіста, що згорів, до відправки додому з Донецького Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
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