Донецький аеропорт: як "кіборги" воюють з бойовиками. Фоторепортаж з гарячої точки
13:10, 28 жовтня 2014Суспільство
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Українські військові тримають оборону в Донецькому аеропорту і відбивають постійні спроби штурму бойовиків.
Українські десантники розвантажують транспорт в Донецькому Аеропорту / facebook.com/sergei.loiko
Військові заявляють, що обстановка навколо Донецького аеропорту, переміщення бойовиків та їх техніки постійно відстежуються.
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"Наші підрозділи, які знаходяться там, готові реагувати на будь-які виклики, що можуть виникнуть в рамках виконання завдань по охороні та обороні стратегічного об'єкта", - говорить штаб Антитерористичної операції.
Щодня надходять повідомлення про постійні спроби штурму аеропорту в Донецьку.
Увага! Фоторепортаж містить сцени смерті і не рекомендується до перегляду людям, які не досягли 18 років.
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