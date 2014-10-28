Донецький аеропорт: як "кіборги" воюють з бойовиками. Фоторепортаж з гарячої точки

Військові заявляють, що обстановка навколо Донецького аеропорту, переміщення бойовиків та їх техніки постійно відстежуються.

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"Наші підрозділи, які знаходяться там, готові реагувати на будь-які виклики, що можуть виникнуть в рамках виконання завдань по охороні та обороні стратегічного об'єкта", - говорить штаб Антитерористичної операції.

Щодня надходять повідомлення про постійні спроби штурму аеропорту в Донецьку.

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