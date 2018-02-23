Омбудсмен назвала дискримінацією роздягання жінок перед допитом Порошенка

Омбудсмен просить провести інформаційно-роз’яснювальну роботу зі співробітниками поліції щодо необхідності дотримання принципу недискримінації в своїй роботі.

Огляд правоохоронцями журналісток в Оболонському райсуді Києва 21 лютого під час допиту президента України Петра Порошенка говорить про приниження їхньої гідності і дискримінацію жінок за ознакою статі.

Про це йдеться в повідомленні представника Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської на офіційному сайті омбудсмена.

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Вона нагадала, що за повідомленнями ЗМІ, 21 лютого 2018 року з метою вжиття заходів безпеки під час розгляду справи про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича в Оболонському районному суді м. Києва правоохоронці проводили додатковий огляд жінок-відвідувачок, зокрема журналісток. Жінок зобов’язували знімати верхній одяг. При цьому, на п’ятому поверсі, де знаходився зал засідань № 15 та розглядалася вищеозначена справа, деяких жінок просили пройти зі співробітницями поліції в окрему кімнату, оголитися і продемонструвати відсутність написів на тілі.

При цьому, чоловіків-відвідувачів правоохоронці просили показувати лише речі та документи.

«Дії поліції в Оболонському районному суді м. Києва щодо особистого огляду винятково жінок з метою виявлення на їхньому тілі написів свідчать про необґрунтоване відмінне до них ставлення, приниження їхньої гідності, які призвели до дискримінації жінок за ознакою статі», – зазначає Лутковська.

Омбудсмен надіслала звернення до Головного управління Національної поліції у м. Києві та Оболонського управління поліції Національної поліції у м. Києві щодо проведення службового розслідування за фактом вчинення співробітниками поліції «дій, які принижують гідність жінок та є дискримінаційними за ознакою статі».

Також у листі висловлено прохання забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи зі співробітниками поліції щодо необхідності дотримання принципу недискримінації в своїй роботі.

Питання перебуває на контролі Уповноваженого з прав людини.