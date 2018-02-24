Одеська поліція затримала 20 юних учасників акції, присвяченої 100-річчю радянської армії

У відділ поліції юнаків повезли у зв'язку з тим, що на місці не вдалося встановити особи активістів, серед яких були і невідомі в балаклавах.

В Одесі в поліцію сьогодні доставили близько 20 неповнолітніх учасників акції, присвяченої 100-річчю радянської армії.

Як передає кореспондент УНІАН, у п'ятницю ввечері група молодих людей прийшла в центральний парк культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка.

Юнаки, в числі яких один був у формі курсанта морського навчального закладу, розгорнули білі прапори, на яких жовтий напис «Віра і пам'ять» і зображення вічного вогню. Також у цієї групи були плакати з текстом, що вихваляє радянську армію.

Молоді люди мали намір пройти по одній з алей, щоб приєднається до акції біля монумента Невідомому матросу, де зібралися дорослі люди, щоб покласти до зазначеного пам'ятника квіти. Однак неповнолітніх раптово оточили співробітники поліції, які зажадали, щоб ті представилися і пояснили, що роблять у парку з прапорами. Потім їх відвезли на спецтранспорті з парку.

Як пояснив радник начальника регіонального главку Нацполіції Руслан Форостяк, у Приморський відділ поліції Одеси доставили групу неповнолітніх, які брали участь у масових заходах, для встановлення їх особистих даних і обставин, за яких юнаки виявилися на місці подій.

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У відділ поліції юнаків повезли у зв'язку з тим, що на місці не вдалося встановити особи активістів, серед яких були і невідомі в балаклавах.

«Вони не змогли ні пояснити мету перебування в парку, ні назвати керівника або організацію, яка надала атрибутику для проведення масового заходу - взагалі нічого, що стало достатньою підставою для поліцейського реагування для безпеки громадян в наш тривожний час», - наголосив Форостяк.

Він зазначає, що у відділенні поліції встановлено особи молодих людей і обставини, за яких вони з'явилися в місці проведення масового заходу.

Форостяк закликав керівництво навчальних закладів Одеси звернути увагу щодо недопущення використання неповнолітніх у масових заходах сумнівного характеру.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі невідомий «замінував» Алею Слави, на якій проходила акція з нагоди 100-річчя радянської армії. Зокрема, невідомий зателефонував на спецлінію «102» і повідомив, що Алею Слави, розташовану в Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка, заміновано. В результаті перевірки будь-яких вибухонебезпечних речовин або предметів не виявлено.

Учасники акції, які прийшли з червоними гвоздиками, плакатами з радянською тематикою, білими прапорами, на яких було написано «Віра і пам'ять» і намальовано вічний вогонь, встигли покласти квіти до пам'ятника Невідомому матросу.

Вони скандували: «Слава радянському воїну!», «Ура!», «Слава радянським воїнам!». Йдучи, учасники акції виконували твори радянських часів «Катюша» і «Вставай, страна огромная...».