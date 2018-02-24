Україна обирає свого представника на Євробачення-2018 (онлайн-трансляція)
19:00, 24 лютого 2018Суспільство
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Сьогоднішній фінал визначить, хто з артистів нацвідбору отримає право представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі.
Сьогодні визначиться конкурсант Євробачення від України \ УНИАН
За результатами жеребкування, яку провели після оголошення результатів, порядок виступу учасників у фіналі виглядає таким чином:
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2. Tayanna;
3. The Erised;
4. Laud;
5. Vilna;
6. Melovin.
Вибирати переможця нацвідбору на Євробачення-2018 у фіналі будуть члени журі Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов, а також глядачі шляхом голосування (за допомогою SMS-повідомлень або через додаток Телепортал).
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