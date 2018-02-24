Україна обирає свого представника на Євробачення-2018 (онлайн-трансляція)

Сьогоднішній фінал визначить, хто з артистів нацвідбору отримає право представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

За результатами жеребкування, яку провели після оголошення результатів, порядок виступу учасників у фіналі виглядає таким чином: Читайте такожУкраїна сьогодні обере свого конкурсанта на Євробачення-2018: учасники фіналу та їхні пісні (відео)1.Kadnay; 2. Tayanna; 3. The Erised; 4. Laud; 5. Vilna; 6. Melovin. Вибирати переможця нацвідбору на Євробачення-2018 у фіналі будуть члени журі Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов, а також глядачі шляхом голосування (за допомогою SMS-повідомлень або через додаток Телепортал).

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