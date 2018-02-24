Україна обирає свого представника на Євробачення-2018 (онлайн-трансляція)

19:00, 24 лютого 2018
Суспільство
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Сьогодні визначиться конкурсант Євробачення від України \ УНИАН

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5. Vilna;

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Вибирати переможця нацвідбору на Євробачення-2018 у фіналі будуть члени журі Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов, а також глядачі шляхом голосування (за допомогою SMS-повідомлень або через додаток Телепортал).

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Новина в сюжеті: Євробачення 2018
Теги: #Євробачення#нацвідбір на Євробачення-2018