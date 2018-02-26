В аквапарку Києва розповіли свою версію інциденту з дитиною

Найближчим часом сім'я повинна зустрітися з власниками аквапарку (вони вже вийшли на неї) і обговорити подальші дії.

Мама постраждалої в аквапарку в ТРЦ Dream Town дитини розповіла про те, які травми отримав її син під час спуску з однієї з водних гірок. За її словами, йому наклали 34 шви. У співробітників аквапарку - своя версія.

Останні запевняють, що хлопчик відбувся легкими подряпинами та переляком через падіння на нього бризковика, передає "Страна".

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"Не дах провалився, а впав бризковик - це така пластмасова стінка по краях гірки. Хлопчик подряпався, нічого серйозного. Сьогодні вже полагодили", - розповів співробітник аквапарку.

Як повідомлялося, 24 лютого в київському аквапарку в ТРЦ Dream Town на дитину впала частина конструкції гірки, якою він з'їжджав. Дитину госпіталізували.

Батько викликав "швидку допомогу", хлопчика відвезли в міську лікарню на Підвисоцького, де йому наклали 34 шви. За словами матері, батьки планують в майбутньому робити дитині пластику лоба.