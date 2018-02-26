Інцидент у київському аквапарку: на лоб дитини наклали 34 шви - мати

Дитина отримала травму голови, їй наклали 34 шви. В майбутньому доведеться видаляти шрами з допомогою пластики, вважає мати.

У суботу, 24 лютого, в київському аквапарку в ТРЦ Dream Town на хлопчика впала частина конструкції гірки, по якій він з'їжджав. Дитину госпіталізували.

Про це повідомила у Facebook мама постраждалої дитини Олена Ладан-Павленко. За її словами, близько 17:00 син з батьком були в аквапарку.

"Дитина з'їжджала з гірки і на нього у момент спуску обрушилася верхня конструкція гірки (у вигляді якоїсь решітки, зараз важко сказати, що це точно було)", - розповідає Ладан-Павленко. В результаті дитина отримала травму голови.

Батько викликав "швидку допомогу", хлопчика відвезли в міську лікарню на Підвисоцького, де йому наклали 34 шви. За словами матері, батьки планують в майбутньому робити дитині пластику лоба.

"Завдяки силі Ваших репостов з нами зв'язався Гарік Корогодський (співвласник ТРЦ "Dream Town" - ред). Завтра з батьком Роман Бондар зустрінеться адміністрація Аквапарку", - написала мати.