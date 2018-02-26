У Києві затримали хакера, якого розшукували в 30 країнах світу (фото)

Сьогодні суд обиратиме затриманому запобіжний захід.

У Києві кіберполіція затримала організатора міжнародної злочинної платформи, відомої як «Avalanche», яка щодня інфікувала по всьому світу до півмільйона комп'ютерів.

Як повідомляє Департамент кіберполіції Нацполіції України, вчора під час затримання правоохоронці виявили у нього паспорт громадянина України на ім'я іншої особи, за якими зловмисник прибув до столиці.

Сьогодні суд обиратиме йому запобіжний захід у Полтаві.

Під час обшуку на орендованій ним квартирі поліцейські також вилучили ноутбук, гроші та флеш-накопичувачі.

Зазначається, що мережа «Avalanche» функціонувала 7 років. До її ліквідації були задіяні правоохоронці 30 країн.

«30 листопада 2016 року поліцейські провели міжнародну спецоперацію з ліквідації цієї кібермережі. Тоді у Полтаві правоохоронці затримали й організатора цієї злочинної діяльності – 33-річного місцевого мешканця. 1 грудня 2016 року Жовтневим районним судом Полтави було розглянуто клопотання представника Генеральної прокуратури України про його арешт. У обранні саме такого запобіжного заходу суд відмовив, після чого підозрюваний зник із зали суду. Пізніше його було оголошено у міжнародний розшук», - йдеться у повідомленні.

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Відповідно до українського законодавства, йому інкримінують причетність до вчинення кількох кримінальних правопорушень: ч. 3 ст. 209, за ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 342 та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У той же час прокуратурою Вердена і поліцією Люнебурга (Федеративна Республіка Німеччина) розслідується кримінальна справа щодо міжнародної платформи злочинної інфраструктури, відомої як «Avalanche», яка використовувалась в якості майданчика для запуску та управління масових глобальних шкідливих атак і відмивання грошей. У Німеччині, за оцінками експертів, це спричинило збитків на понад 6 млн євро.

Крім того, грошові втрати пов'язані з кібератаками, проведеним по мережі «Avalanche», за попередніми підрахунками, склали сотні мільйонів євро по всьому світу.

Раніше у Польщі затримали українського хакера, якому загрожує 30 років ув'язнення у США.