У Польщі затримали українського хакера, якому загрожує 30 років ув'язнення у США

Втрати через злочинну діяльність угрупування, до якого належав українець, оцінюються в кілька сотень мільйонів доларів

Співробітники Центрального бюро розслідувань боротьби з кіберзлочинністю Польщі у співпраці з і американським ФБР заарештували 44-річного громадянина України, який знаходився у міжнародному розшуку.

Його підозрюють в участі в організованій злочинній групі, яка поширює шкідливе програмне забезпечення і причетна до хакерських атак, повідомляє польське видання RMF 24. У США зловмиснику може загрожувати до 30 років позбавлення волі.

Читайте такожУ Таїланді затримали російського учасника міжнародної банди зі 100 тисячами біткоїнівОстаннім часом до пошуку українця були залучені польські поліцейські Центрального бюро розслідувань кіберзлочинів. Виявилося, що чоловік може перебувати в південній частині Польщі. Його знайшли та заарештували в місті Бельсько-Бяла.

Як зазначили у поліції, втрати через злочинну діяльність угрупування, до якого належав українець, оцінюються в кілька сотень мільйонів доларів

Хакеру загрожує до 30 років позбавлення волі. Зараз він знаходиться під вартою до екстрадиції до Сполучених Штатів.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого у США викрили засновану українцем мережу кіберзлочинців, що вкрала 530 мільйонів доларів.