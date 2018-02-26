Українець вперше став членом журі найстарішої в світі премії для ЛГБТ-фільмів (відео)
14:43, 26 лютого 2018Суспільство
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"Тедді" - це спеціальна нагорода Берлінського кінофестивалю для найкращих стрічок про проблеми представників ЛГБТ-спільноти.
Програмного координатора київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" Богдана Жука обрали до складу журі премії Teddy Award в рамках Берлінського міжнародного кінофестивалю (Берлінале).
Жук на "Молодості" курирував програми фільмів на ЛГБТ-тематику "Сонячний зайчик".
"Тедді" - це спеціальна нагорода Берлінського кінофестивалю для найкращих стрічок про проблеми представників ЛГБТ-спільноти.
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