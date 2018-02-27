У мережі з'явилося ще одне відео сутички поліції з протестувальниками під Радою

На кадрах можна бачити, як стрій правоохоронців наступає на протестувальників.

Журналіст Євген Куксін опублікував у Facebook відео сутички правоохоронців з активістами біля стін Верховної Ради.

Читайте такожСитуація біля ВР: до наметового містечка під’їхали дві "швидкі", біля Ради лежать десятки шинНа представлених фотографіях можна бачити, як стрій поліцейських наступає на протестувальників, які, в свою чергу, використовують проти силовиків димові шашки та вогнегасник.

Як повідомлялося, 27 лютого біля парламенту відбулися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками. Спочатку поліцейські відтіснили учасників мітингу від паркану, встановленого біля Верховної Ради. Також правоохоронці відібрали у мітингувальників шини.

Повідомлялося також, що невідомий кинув у бік парламенту кілька "коктейлів Молотова", які розбилися поруч з розкладеними шинами.