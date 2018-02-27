Збільшилась кількість постраждалих поліцейських внаслідок сутичок біля Ради

Відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

До 14 збільшилась кількість постраждалих поліцейських внаслідок сутичок з мітингувальниками біля Верховної Ради. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Читайте такожСитуація біля ВР: до наметового містечка під’їхали дві "швидкі", біля Ради лежать десятки шин"У потерпілих травми різного ступеню тяжкості. Зокрема, попередньо лікарі діагностували у них перелом ключиці, щелепи, носа та численні гематоми. Медики надають допомогу постраждалим, а у разі необхідності правоохоронців доставлятимуть у лікарняні заклади", - йдеться у повідомленні.

Слідчим відділом Печерського управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Правоохоронці продовжують оглядати місце події та встановлюють всіх учасників, причетних до інциденту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля парламенту сталися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками. Спочатку поліцейські відтіснили учасників акції від огорожі, встановленої біля Верховної Ради. Також правоохоронці відібрали у мітингувальників шини. Декілька учасників акції кинули у бік правоохоронців димові шашки.

Крім того, правоохоронці пішли в бік наметового містечка, встановленого біля ВР. Активісти вийшли з наметів й оборонялися палицями, також вони кидали у поліцейських пляшки.

Депутат Володимир Парасюк заявив, що правоохоронці побили багато мітингувальників.

Раніше повідомлялося про 13 потерпілих поліцейських під час провокацій біля парламенту.

Також було затримано 9 затриманих порушників правопорядку.