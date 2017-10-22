В мережі оприлюднили відео нестримних танців Савченко на вечірці під Сердючку

Депутат Верховної ради України Надія Савченко танцювала під пісню Верки Сердючки "Дольче Габбана".

Зокрема, відео із танцями нардепа опублікувала на своїй сторінці в Facebook піар-директор співака Дмитра Монатіка (Monatik) Юлія Яценко.

"Все. Більше викладати нічого не буду сьогодні. Тільки останнє: Надія Савченко на куражі", - написала вона.

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До слова, строгий офісний наряд, який одягнула Савченко на вечірку, не завадив їй продемонструвати досить ритмічні рухи. Танцювала депутат на вечірці на честь 50-річчя телеведучого Дмитра Гордона в готелі "Прем'єр Палац".