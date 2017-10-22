В мережі оприлюднили відео нестримних танців Савченко на вечірці під Сердючку
14:12, 22 жовтня 2017Політика
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Строгий офісний наряд, який одягнула Савченко на вечірку, не завадив їй продемонструвати досить ритмічні рухи.
Надія Савченко / фото REUTERS
Депутат Верховної ради України Надія Савченко танцювала під пісню Верки Сердючки "Дольче Габбана".
Зокрема, відео із танцями нардепа опублікувала на своїй сторінці в Facebook піар-директор співака Дмитра Монатіка (Monatik) Юлія Яценко.
"Все. Більше викладати нічого не буду сьогодні. Тільки останнє: Надія Савченко на куражі", - написала вона.
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До слова, строгий офісний наряд, який одягнула Савченко на вечірку, не завадив їй продемонструвати досить ритмічні рухи. Танцювала депутат на вечірці на честь 50-річчя телеведучого Дмитра Гордона в готелі "Прем'єр Палац".
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