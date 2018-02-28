«Сталеві яйця української політики»: секс-працівники проведуть у Києві марш за свої права

За словами організаторів акції, на сьогодні в Україні налічується понад 80 тисяч секс-працівників.

Співробітники української секс-індустрії 1 березня проведуть у Києві другий мирний марш з вимогою декриміналізувати свою діяльність (зокрема - скасувати ст. 181-1 КУпАП).

Читайте такожСекс-викриття: чим живуть і чого хочуть мисливиці за багатими «папіками» (відео)Організаторами акції, яка отримала назву «Сталеві яйця» української політики!», виступають БО "Всеукраїнська Ліга "Легалайф" та МБФ "Альянс громадського здоров'я". Активісти пройдуть за маршрутом Кабінет Міністрів України – Верховна Рада України - Адміністрація Президента України.

Зазначається, що на сьогодні в Україні налічується понад 80 тисяч співробітників індустрії надання сексуальних послуг.

Нагадаємо, перший подібний марш відбувся в Києві у березні минулого року. Тоді учасники акції намагалися потрапити до будівлі Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо "посвідчення секс-працівника", щоб передати їх законопроект про скасування адміністративної відповідальності за заняття проституцією. Проте їх до цих будівель не пропустили.