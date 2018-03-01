У Житомирі презентували  нецензурований «Кобзар» Шевченка, виданий скрипниківкою

Збірка містить заборонені раніше та неопубліковані за радянських часів тексти Тараса Шевченка.

Сьогодні у Житомирі в обласній науковій біліотеці відбулась презентація унікального найповнішого видання «Кобзаря».

Як передає кореспондент УНІАН, представлення книги пройшло за участі її упорядника - відомого мовознавця, кандидата філологічних наук і автора понад 50-ти підручників, навчальних посібників з української мови, укладача словників Миколи Зубкова.

Збірка містить заборонені раніше та неопубліковані за радянських часів тексти Тараса Шевченка.

«До Шевченка, людини неосяжної й багатогранної, треба приходити, треба доростати. Не уявляю собі України без Шевченка, як і він не уявляв себе без України. Напевно, немає жодного українця, в якого немає вдома "Кобзаря". Але ті "Кобзарі", які є у вас, на мій погляд, на жаль, ніколи не були повними, оскільки підлягали цензурі. Та й сьогодні й досі у школі діти вивчають "совєцьку версію" віршів Тараса Шевченка. Щоби пізнати його справжнього, потрібно прочитати повний "Кобзар" без цензури», ‒ розповів УНІАН Зубков під час презентації.

За його словами, раніше упродовж багатьох років шевченкові твори забороняли, цензурували, спотворювали, доповнювали та підміняли суть.

Також укладач найповнішого на сьогодні «Кобзаря» розповів про унікальність цього видання, яке містить портрети й жанрові малюнки, автографи, цікаві й малознані приватні листи поета. "Особливістю цього «Кобзаря» є те, що вперше він був виданий репресованим так званим Харківським правописом («скрипниківкою») 1928 року", - зазначив Зубков.

Ха́рківський право́пис, також правопис Голоскевича, скрипникі́вка — правопис української мови, ухвалений 1927 року шляхом голосування на Всеукраїнській правописній конференції, яка відбувалася у тодішній столиці УСРР у місті Харкові за участі представників українських земель, які тоді перебували у складі різних держав .

Укладачами харківського правопису були відомі українські мовознавці, більшість яких згодом знищив сталінський режим. На сьогодні харківським правописом послуговується українська діаспора в значній частині своїх видань, найвідоміше з них — найстаріший україномовний часопис " Свобода", що виходить і досі. Його використовували і використовують деякі сучасні українські автори, літературні редактори, а також українські мовознавці, які є найпалкішими захисниками та пропагувальниками скрипниківки.