В САП підтвердили арешт майна голови Держаудитслужби Гаврилової

Посадовець зможе користуватися своїм майном, але не зможе його відчужувати.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) підтвердили факт арешту майна голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової, яка обвинувачується у незаконному збагаченні.

Читайте також"Золоті зливки має сьогодні кожен громадянин": голова Держаудиту прокоментувала підозри НАБУ про незаконне збагаченняЯк повідомляє «РБК-Україна», про це журналістам розповів прокурор САП Віталій Кравець.

"Майно арештоване. Розгляд проводився у закритому режимі без її участі - такий порядок передбачений КПК. Користуватися вона ним зможе, не зможе відчужувати. Арешт накладається судом, скасований може бути лише судом", - розповів прокурор.

Зазначається, що 2 березня під час звіту Держаудитслужби, Гаврилова, відповідаючи на питання журналістів, повідомила, що про арешт свого майна нічого не знає.

"Я користуюся своїм майном. На сьогодні у мене інформація про арешт мого майна відсутня. Тому що немає рішення суду ні на руках у мене, ні у моїх адвокатів, і також ця постанова суду відсутня у реєстрі, наскільки мені відомо", - вказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня детективи НАБУ повідомили про підозру голові Держаудитслужби Гавриловій в незаконному збагаченні на суму майже 10 млн грн і декларуванні недостовірних даних. 25 січня суд частково задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і застосував до Лідії Гаврилової запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

В той же час, 30 січня Солом’янський райсуд Києва відмовився відсторонювати Лідію Гаврилову від виконання службових обов'язків.