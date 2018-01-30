Суд відмовився відсторонити від посади голову Держаудитслужби Гаврилову

Прокурори САП повідомили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду.

Солом’янський райсуд Києва не став відсторонювати від виконання службових обов'язків обвинувачену в незаконному збагаченні голову Держаудитслужби Лідію Гаврилову.

Як повідомляє «5 канал», сторона обвинувачення стверджувала, що завдяки високій посаді Лідія Гаврилова могла чинити тиск на слідство, через що воно не могло б відстежувати факти незаконного збагачення чиновниці. Прокурори САП навіть наводили факти розмов, які їм вдалося заслухати.

Читайте також"Золоті зливки має сьогодні кожен громадянин": голова Держаудиту прокоментувала підозри НАБУ про незаконне збагаченняЗі слів прокурора, Гаврилова спілкувалася з одним із народних депутатів, з яким вона нібито узгоджувала певні призначення в аудиторській службі. Його прізвище на суді так і не пролунало. Утім, сторона обвинувачення пообіцяла розповісти детальніше під час розгляду справи по суті.

Суд такі аргументи прокурорів істотними не визнав, тож Лідію Гаврилову не відсторонили від займаної посади.

Прокурори САП повідомили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня детективи НАБУ повідомили про підозру голові Держаудитслужби Гавриловій в незаконному збагаченні на суму майже 10 млн грн і декларуванні недостовірних даних.

25 січня суд частково задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і застосував до Лідії Гаврилової запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.