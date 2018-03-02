На Житомирщині у половині навчальних закладів заняття скасували до 7 березня включно

Понад 50% загальноосвітніх навчальних закладів, де більшість котелень використовують альтернативні джерела енергії, працюватимуть у звичайному режимі.

На Житомирщині у навчальних закладах, які для опалення використовують природний газ, заняття скасували до 7 березня включно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, відповідне рішення прийняла сьогодні обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«У зв’язку з можливим зниженням тиску газу у транзитному газопроводі, з метою недопущення проведення навчального процесу в неналежних температурних умовах, у закладах освіти, які для опалення використовують природний газ, буде призупинено навчальний процес з 3 до 7 березня включно»,- сказано у повідомленні.

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Зокрема, заняття будуть призупинені у навчальних закладах Житомира, Бердичева, Коростеня, Малина, Новоград-Волинського, селища Новогувинське та Озерне Житомирського району.

Решта – понад 50% загальноосвітніх навчальних закладів у селах, селищах, райцентрах, де більшість котелень використовують альтернативні джерела енергії, працюватимуть у звичайному режимі.

Крім того, комісія рекомендувала промисловим підприємствам, які використовують газ, зменшити його використання.

Як раніше повідомляв УНІАН, сьогодні Кабінет міністрів України на п’ять діб запровадив національний план дій для недопущення кризової ситуації в енергетиці через дії російського «Газпрому», який відмовився поставляти газ Україні з березня цього року, а також не витримує контрактний тиск на вході в українську газотранспортну систему.