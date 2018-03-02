"Хочу повернути своє добре ім'я": перша засуджена до довічного ув'язнення і помилувана жінка в Україні (відео)

Жінка доводитиме, що не причетна до злочинів, за які відсиділа 20 років.

Порошенко помилував єдину в Україні жінку, засуджену до довічного ув'язнення за подвійне вбивство.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Помилувана довічниця Любов Кушинська, яка за вбивство відсиділа 20 років тепер вийде на волю.

Кушинська дала ексклюзивне інтерв'ю просто в Качанівській колонії на Харківщині. Жінка радіє звістці про звільнення. Новину вже встигла повідомити доньці, яка живе за кордоном. Кушинську визнали винною у вбивстві львівського лікаря та його зятя 1997 року.

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Обвинувачення вважало, що Кушинська скоїла злочин, аби заволодіти квартирою одного з вбитих. Суд присудив їй довічне ув'язнення - і таким чином вона стала першою жінкою в Україні, яка мала би провести за ґратами все життя. Це і стало одним із чинників для її помилування, повідомили в Міністерстві юстиції. До того ж, її справа справді сумнівна, на що вказують тести на детекторі брехні.

Своєї провини жінка так і не визнала і буде домагатися перегляду провадження - уже на свободі.

"Я хочу повернути своє добре ім'я. Буду наполягати на виправданні, тому що я злочину не скоювала. Я до нього не причетна. І я впевнена, що буду виправдана. В першу чергу я хочу піти до церкви", - каже Кушинська.