Техніка вивозить конструкції наметового містечка біля Верховної Ради (фоторепортаж)
11:43, 03 березня 2018Суспільство
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Робота з розбору конструкцій містечка продовжується
Вантажівки і трактор вивозять конструкції знесеного наметового містечка біля Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, за останні 10 хвилин з території на проїжджій частині вулиці Грушевського виїхали дві заповнені дерев’яними дошками та іншими елементами конструкцій вантажівки, а також один трактор.
Читайте такожПоліція оточила намети у Маріїнському паркуРоботи з розбору наметового містечка тривають, на територію заїжджає ще одна вантажівка.
Через велику кількість снігу на дорозі їй важко проїхати, тому автомобіль штовхають правоохоронці.
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