Техніка вивозить конструкції наметового містечка біля Верховної Ради (фоторепортаж)

Робота з розбору конструкцій містечка продовжується

Вантажівки і трактор вивозять конструкції знесеного наметового містечка біля Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, за останні 10 хвилин з території на проїжджій частині вулиці Грушевського виїхали дві заповнені дерев’яними дошками та іншими елементами конструкцій вантажівки, а також один трактор.

Читайте такожПоліція оточила намети у Маріїнському паркуРоботи з розбору наметового містечка тривають, на територію заїжджає ще одна вантажівка.

Через велику кількість снігу на дорозі їй важко проїхати, тому автомобіль штовхають правоохоронці.