Москва наказала пересуватися Донбасом у темряві: бойовики та військові РФ незадоволені

Російським командуванням суворо наказано підрозділам бойовиків "ДНР" і ЗС РФ дотримуватися заходів маскування.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"Всі переговори, які містять інформацію про діяльність і пересування підрозділів, по відкритих каналах зв'язку суворо заборонені. Пересування та здійснення маршів запропоновано проводити або у темний час доби, або у сутінках (вранці або ввечері)", - йдеться у повідомленні.

Експерт зазначає, що вказівка пересуватися у темний час доби викликає невдоволення і у терористів (відсутність необхідних навичок управління бронетехнікою в темний час доби), і у російських військовослужбовців (слабке знання місцевості).