РНБО: На Луганщині бойовиків і "казаків" замінюють на регулярні підрозділи російської армії

Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України з посиланням на зведену інформацію РНБО.

«Протягом останнього тижня у контрольованих російськими найманцями містах Луганської області - Луганськ, Краснодон, Антрацит - загони місцевих «ополченців» та «козаків», неспроможних протидіяти силам АТО, а також причетних до мародерства та бандитизму, замінено на регулярні підрозділи російської армії", - зазначають у РНБО.

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Як повідомляв УНІАН, українська влада звинувачує Росію у відкритому військовому вторгненні на півдні Донбасу. Зокрема, надходять повідомлення про блокування міста Новоазовськ російськими військовими.

Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт написав у себе в Twitter: "Зараз ми вочевидь спостерігаємо бої між регулярними силами Росії та України. Існує чітка назва цього".

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним заявила, що треба дати пояснення повідомленням про появу російських військ на території України.

Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон і голова Європейської ради Герман ван Ромпей заявили про необхідність чинити тиск на Росію з боку Євросоюзу, щоб домогтися деескалації ситуації на сході України.

У США вважають, що Росія веде прямий контрнаступ у Донецькій і Луганській областях.