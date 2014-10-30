ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити 5 тис. євро українці, заарештованій за зрізану стрічку з вінка Януковича

Про це повідомляє прес-служба ЄСПЛ.

Нагадаємо, в серпні 2011 року її засудили до 10 діб адміністративного арешту за пошкодження вінка, який колишній президент Віктор Янукович поклав до пам'ятника Тарасу Шевченку в День незалежності 24 серпня.

"Суд постановив, що винесення максимального жорсткого вироку щодо позбавлення волі Галини Швидкої (63-річної жінки, яка раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності) терміном на 10 днів за правопорушення, у складі якого не було ні насильства, ні небезпеки, є невиправданим. Суд, таким чином, постановив, що право Галини Швидкої на свободу слова було порушено і суперечить ст. 10 Конвенції", - йдеться в повідомленні.